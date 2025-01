Anno nuovo, impianti vecchi: piove sullo sport messinese!

I Consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Curró segnalano i continui ed atavici problemi negli impianti sportivi comunali, falcidiati da infiltrazioni d’acqua, illuminazione carente, obsolescenza degli

infissi, insufficienza di areazione, umidità delle mura, precarietà delle condizioni degli

spalti o alla inagibilità di alcune parti.

“Chiediamo all’Amministrazione Comunale di eseguire senza alcun indugio gli urgenti lavori di manutenzione che si rendono necessari nelle strutture interessate: pensiamo al tetto degli impianti PalaTracuzzi, PalaRescifina, PalaRussello e PalaJuvara, all’interno dei quali nelle scorse settimane abbiamo assistito ad uno stop delle gare sportive in programma a causa delle infiltrazioni” dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia.

“Ulteriori problematiche riguardano l’illuminazione carente, l’obsolescenza degli

infissi, l’insufficienza di areazione, l’umidità delle mura, la precarietà delle condizioni degli

spalti o la inagibilità di alcune parti” continuano i consiglieri Carbone Gioveni e Curró.

“Per esempio – insistono gli esponenti di FdI – proprio per il Palatracuzzi registriamo l’urgenza di intervenire in questa settimana in virtù del derby che domenica prossima la Basket School Messina disputerà con la Viola Reggio Calabria e che inevitabilmente richiamerà un numeroso pubblico, anche dalla sponda calabra”

“In definitiva riteniamo che l’Amministrazione debba ammettere che per risolvere i disagi segnalati a stretto giro serve un piano straordinario di interventi non più procrastinabili al fine di evitare situazioni che danneggiano l’immagine dello sport messinese” concludono i Consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia.

