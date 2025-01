Sorpreso a rubare in casa, 32enne georgiano arrestato a Messina

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, originario della Georgia, per rapina impropria a seguito di furto in abitazione.

L’intervento è scattato ieri mattina nella zona nord di Messina, quando il proprietario di un appartamento, avvisato dal sistema di allarme collegato al cellulare, ha segnalato l’intrusione al 112. Rientrando a casa, l’uomo ha sorpreso due ladri che si erano appena impossessati di preziosi, orologi e circa 300 euro. Mentre uno dei malviventi è riuscito a fuggire, l’altro è stato bloccato dai Carabinieri all’ingresso del condominio.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato strumenti per lo scasso, tra cui un cacciavite e una piastrina in plastica, oltre all’intera refurtiva, poi restituita al proprietario.

Il 32enne è stato condotto in caserma e successivamente trasferito al carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per identificare il complice.

