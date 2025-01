Un 52enne messinese agli arresti domiciliari è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione illecita di materie esplodenti e possesso di un cardellino appartenente a una specie protetta. Durante un controllo, i militari hanno trovato oltre tre chili di polvere pirica in petardi e una gabbietta con il volatile. Gli esplosivi sono stati distrutti dagli artificieri, mentre il cardellino è stato affidato a un centro di recupero fauna selvatica per la liberazione.

