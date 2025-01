Manutenzioni stradali: Cacciotto contro la nuova governance di AMAM

Dal 7 ottobre 2024, la gestione delle manutenzioni ordinarie delle strade e del pronto intervento, precedentemente affidata al Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, è passata sotto la competenza di AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina). L’obiettivo dell’Amministrazione comunale era quello di ottimizzare i tempi e le risorse, evitando sovrapposizioni tra i diversi enti coinvolti, soprattutto per risolvere problematiche derivanti dalla vetustà dei sottoservizi che spesso causano sprofondamenti e pericolose voragini sul manto stradale.

A distanza di pochi mesi, però, il bilancio del servizio affidato ad AMAM si rivela, secondo il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, “assolutamente fallimentare”. In una nota ufficiale, Cacciotto sottolinea come le strade del territorio necessitino di interventi tempestivi e risolutivi, non solo per garantire la sicurezza degli utenti della strada, ma anche per preservare il decoro urbano.

“La manutenzione stradale è un servizio essenziale che deve essere eseguito non solo con celerità, ma anche a regola d’arte,” afferma il presidente. “Purtroppo, da quando il servizio è stato preso in carico da AMAM, la situazione è drasticamente peggiorata.”

Le criticità emerse riguardano soprattutto i tempi lunghissimi per interventi anche banali, come la riparazione di una buca o la sostituzione di una mattonella su un marciapiede. Come esempio, Cacciotto cita l’intervento a Camaro, che, pur trattandosi di un lavoro relativamente semplice, si protrae ormai da una settimana.

Diverse strade della Terza Municipalità, secondo il presidente, necessitano di interventi strutturali di scarifica e bitumazione. Tuttavia, in attesa di lavori definitivi, è fondamentale garantire un servizio efficace di pronto intervento per la piccola manutenzione, che al momento appare del tutto inefficiente.

“La nuova governance di AMAM deve dimostrare di essere all’altezza delle sfide, senza farci rimpiangere la precedente,” conclude Cacciotto, lanciando un appello affinché si intervenga al più presto per migliorare la gestione di un servizio fondamentale per la sicurezza e il benessere della cittadinanza.

