Inaugurato il nuovo pronto soccorso del Policlinico: Schifani promette efficienza e continuità

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato il nuovo pronto soccorso generale del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, situato nel rinnovato padiglione E dell’ospedale. Durante la cerimonia, Schifani ha evidenziato l’importanza non solo della realizzazione di tali strutture, ma soprattutto della loro gestione efficiente per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria di qualità.

Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori regionali alla Salute, Daniela Faraoni, e al Turismo, Elvira Amata, il presidente della Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Laccoto, la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, il sindaco di Messina, Federico Basile, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Giorgio Giulio Santonocito, oltre a numerose autorità civili, politiche, religiose, militari e personale sanitario.

Schifani ha sottolineato l’importanza di garantire che le nuove strutture sanitarie operino con efficienza, assicurando ai cittadini il diritto di essere assistiti in luoghi adeguati e con le necessarie competenze. Ha inoltre espresso l’auspicio di un cambiamento di mentalità che porti a un lavoro di squadra all’interno del sistema sanitario regionale.

L’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, ha espresso soddisfazione per la riqualificazione del pronto soccorso, definendolo un risultato significativo da replicare anche in altre città siciliane. Ha evidenziato la necessità di creare una rete territoriale capace di supportare i bisogni sanitari della popolazione regionale e ha ringraziato il direttore Santonocito per l’impegno nel realizzare una struttura di alto livello, destinata a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio di Messina.

Il nuovo pronto soccorso del Policlinico di Messina è stato progettato per migliorare l’accoglienza e l’assistenza ai pazienti, con spazi più ampi e attrezzature all’avanguardia. La struttura dispone di un’area di emergenza completamente rinnovata, con percorsi differenziati per i pazienti in base alla gravità delle loro condizioni, al fine di garantire un’assistenza tempestiva ed efficiente.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Giorgio Giulio Santonocito, ha dichiarato che il nuovo pronto soccorso rappresenta un passo importante nel processo di ammodernamento delle strutture sanitarie del Policlinico e un segnale concreto dell’impegno dell’istituzione nel migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Con l’apertura del nuovo pronto soccorso, il Policlinico “Gaetano Martino” di Messina mira a rafforzare il proprio ruolo come centro di eccellenza nella rete sanitaria regionale, offrendo ai pazienti un’assistenza sempre più qualificata e rispondente alle esigenze del territorio.

