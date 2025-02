Carcere di Gazzi, FP Cgil: “No a processi mediatici, piena fiducia nella Magistratura”

La FP CGIL di Messina interviene su fatti che vedrebbero coinvolti 9 agentI della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Gazzi esprimendo piena fiducia nella Magistratura e sottolineando il principio della presunzione di innocenza per gli agenti coinvolti. «Ci auguriamo – affermano il Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Francesco Fucile e il coordinatore provinciale Giovanni Spanò – , che gli stessi possano dimostrare la loro totale estraneità ai fatti contestati. Chiediamo che vengano evitate illazioni e processi mediatici che rischiano di gettare un’ombra ingiustificata su tutta la Polizia Penitenziaria di Messina. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che operano quotidianamente in condizioni difficili, aggravate da una cronica carenza di organico, dimostrando sempre professionalità e dedizione». La FP CGIL continuerà a seguire da vicino l’evolversi della vicenda, tutelando i diritti degli operatori e garantendo il rispetto delle procedure nel pieno della legalità.

