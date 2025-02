Crollo del controsoffitto nella palestra di Villa Dante: Amalia Centofanti chiede interventi urgenti per garantire la continuità dell’attività sportiva

Il controsoffitto della palestra di Villa Dante è crollato mercoledì scorso e per le tre società che usufruiscono della struttura non sono ancora state individuate alternative.

“Una situazione spiacevole-dichiara la consigliera di Prima l’Italia Amalia Centofanti- in merito alla quale ho presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente. Lo sport è fondamentale per il benessere psicofisico dei ragazzi e vista la carenza di impianti sportivi nella nostra città, anche la chiusura di uno solo di questi diventa un problema non da poco.

A oggi, l’amministrazione non ha provveduto a individuare una soluzione che permetta agli atleti di allenarsi e nulla si sa relativamente ai tempi di ripristino della palestra. Vista l’importanza della vicenda -dichiara Centofanti- auspico che il sindaco e l’assessore Finocchiaro agiscano rapidamente sia per gli interventi sull’impianto che per trovare spazi provvisori adeguati per consentire l’attività delle tre società sportive ”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it