Maltempo: 400 mila euro per i primi interventi di messa in sicurezza a Messina

Quattrocentomila euro sono stati stanziati per affrontare le emergenze causate dagli eventi alluvionali del 2 febbraio a Messina. I fondi, destinati alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua esondati, provengono dall’Autorità di bacino, su disposizione della Presidenza della Regione Siciliana.

«Abbiamo dato una prima risposta concreta», ha dichiarato il presidente Renato Schifani. «Abbiamo mobilitato le risorse necessarie per affrontare l’emergenza, ma il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a monitorare attentamente la situazione e a collaborare con tutte le autorità per garantire la sicurezza dei cittadini. La nostra priorità è mettere in atto tutte le misure necessarie, con interventi rapidi ed efficaci grazie alla sinergia tra gli enti coinvolti.»

L’iter per l’attuazione degli interventi prevede una convenzione tra l’Autorità di bacino, guidata da Leonardo Santoro, e il Comune di Messina, che sarà il soggetto attuatore dei lavori. Le priorità operative verranno stabilite attraverso sopralluoghi tecnici già in corso, con la partecipazione degli enti coinvolti e della Protezione civile regionale.