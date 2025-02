Messina, tir incagliato sulla SS 113 in prossimità del ponte Mella

Un tir, probabilmente nel tentativo di invertire la marcia una volta giunto all’interruzione di San Saba sulla Strada Statale 113, è rimasto incastrato all’altezza del bivio che conduce alla parte litoranea del villaggio della riviera nord di Messina. L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata, creando disagi alla circolazione già appesantita dalla chiusura di un tratto della statale a causa di una frana.

Per risolvere la complessa situazione sono state necessarie diverse manovre, con il supporto della Polizia Municipale, intervenuta prontamente per agevolare le operazioni di rimozione e gestire il traffico. Il tir, rimasto bloccato in una posizione critica, ha reso particolarmente difficoltoso il passaggio dei veicoli, causando rallentamenti e code.

L’episodio si inserisce in un contesto già problematico per la viabilità locale. La SS113, infatti, è attualmente interessata da una frana che ne ha determinato la chiusura, imponendo deviazioni e disagi agli automobilisti. Secondo le previsioni, la situazione non si risolverà a breve, poiché i lavori di ripristino dell’arteria stradale richiederanno ancora diversi giorni.

I residenti della zona e i pendolari che utilizzano quotidianamente la SS113 segnalano crescenti difficoltà, lamentando la mancanza di percorsi alternativi adeguati e chiedendo un intervento rapido per il ripristino della viabilità. La frana ha infatti tagliato in due la zona tirrenica del comune di Messina, con ripercussioni non solo sulla mobilità privata, ma anche sul trasporto pubblico e sulle attività commerciali.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando ulteriori soluzioni per limitare i disagi, ma il problema delle infrastrutture stradali nella zona rimane una questione aperta, che necessita di interventi strutturali e di manutenzione per evitare il ripetersi di simili criticità.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it