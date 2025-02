Un 22enne messinese è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi per detenzione ai fini di spaccio. Fermato in una zona nota per il consumo di droga, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da oltre 100 grammi. Dopo l’arresto, è stato posto ai domiciliari.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it