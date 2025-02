Tentato sequestro di persona ai danni dei genitori: arrestata dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela hanno tratto in arresto una donna con l’accusa di tentato sequestro di persona a scopo di rapina, perpetrato ai danni dei propri genitori anziani.

L’operazione è scaturita da una telefonata di un cittadino, allarmato dalle urla di aiuto provenienti da un appartamento. L’uomo ha prontamente allertato i Carabinieri della locale Stazione, che sono giunti sul posto in tempi rapidi.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, la donna, già nota alle Forze dell’Ordine, avrebbe saturato l’abitazione dei genitori con uno spray al peperoncino, per poi rinchiuderli all’interno con l’intento di sottrarre loro oggetti di valore. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare la responsabile, che nel frattempo si era nascosta su un balcone adiacente all’abitazione.

Durante l’operazione, i militari hanno recuperato la refurtiva, consistente in monili in oro e argenteria di ingente valore, restituendola ai legittimi proprietari. Sul luogo del reato sono state inoltre rinvenute e sequestrate due bombolette di spray al peperoncino, verosimilmente utilizzate dalla donna per immobilizzare i due anziani.

L’arrestata è stata quindi condotta nel carcere di Messina Gazzi, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.

