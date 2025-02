Caos pagamenti in Messina Social City: ancora ritardi su stipendi e progetti

Secondo quanto segnalato da diversi lavoratori, non tutti avrebbero ricevuto lo stipendio di gennaio, nonostante alcuni colleghi abbiano già incassato le somme dovute. Un’anomalia che pone interrogativi sulla gestione amministrativa dei pagamenti, dato che si tratta di uscite regolari che non dovrebbero essere soggette a differenziazioni tra dipendenti.

Oltre agli stipendi, preoccupano anche i mancati pagamenti ai partecipanti al progetto estivo “Estate Addosso” 2024 e ai tirocinanti attualmente impiegati da Messina Social City. Secondo alcune segnalazioni, molti di loro non avrebbero ancora ricevuto le spettanze previste per l’attività svolta. Russo ha chiesto di conoscere le ragioni di questi ritardi e se esistano problemi di liquidità o altre cause che impediscono il rispetto degli impegni economici.

La richiesta di chiarimenti arriva in un contesto già teso per la gestione della partecipata, spesso al centro di polemiche per la trasparenza nei pagamenti e nelle assunzioni. Il consigliere ha sollecitato una risposta immediata, sottolineando la delicatezza della questione e l’urgenza di garantire ai lavoratori ciò che spetta loro di diritto.

