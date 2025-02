Francavilla di Sicilia, serra artigianale in casa: 61enne arrestato per droga

Un 61enne di Francavilla di Sicilia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Taormina con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Francavilla, che da tempo monitoravano l’uomo. Durante la perquisizione notturna della sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato oltre 200 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, in una stanza dell’appartamento, è stata scoperta una serra artigianale completa di impianti di riscaldamento e irrigazione, con due piante di cannabis e fertilizzanti.

La droga e le piante sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi, mentre il 61enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le attività di contrasto allo spaccio da parte dei Carabinieri di Taormina proseguiranno, anche con incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sui pericoli delle sostanze stupefacenti.