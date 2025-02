Rivoluzione nel servizio di trasporto pubblico locale: Atm approda al Comune di Villafranca Tirrena

Novità importante per gli abitanti della zona tirrenica, che quotidianamente devono raggiungere il centro di Messina e poi fare ritorno a casa. In virtù di quanto disposto dalla legge regionale n. 3 del 2024, che consente alle Aziende di trasporto pubblico locale di prolungare le singole tratte nei comuni limitrofi classificati dalla Regione come turistici, a partire dal 1° ATM prolungherà il percorso di alcune linee che attualmente fanno capolinea a Ponte Gallo fino a Villafranca Tirrena.

Nello specifico, il progetto dell’Azienda Trasporti di Messina prevede il prolungamento delle linee 32 (Ponte Gallo – Mortelle – Museo), 33 (Ponte Gallo via A20) 33Bis (Ponte Gallo – Papardo via A20), che transiteranno sulla S.S. 113, con varie fermate lungo il tragitto, e faranno capolinea in via Leonardo Sciascia. La modifica è stata resa possibile grazie all’ accordo tra il Comune di Messina, il Comune di Villafranca e l’Azienda Trasporti di Messina e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a far transitare i bus di ATM in un territorio diverso da quello messinese. Le linee 32 e 33bis sono attualmente soggette ad alcune limitazioni, dovute alla chiusura della S.S. 113 nel tratto compreso tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore in località San Saba e, dunque, le variazioni entreranno a regime non appena il suddetto tratto della Strada Statale 113 tornerà ad essere transitabile.

“Siamo felici di poter annunciare questa rivoluzione nel servizio di trasporto pubblico locale, resa possibile grazie ad un disegno di legge presentato da Sud chiama Nord e approvato dall’Ars lo scorso anno. Dal primo marzo, le tante persone che ogni giorno si spostano dalla zona tirrenica per venire a lavorare o a studiare a Messina, potranno adesso viaggiare sugli autobus di Atm. È un risultato straordinario, frutto di una proficua collaborazione con il Comune di Villafranca e della costante e fruttuosa sinergia con il management di Atm. Lavoriamo ogni giorno per rendere il servizio di tpl sempre più efficiente, moderno e sostenibile”, dichiara il sindaco di Messina Federico Basile.

“Grazie al lavoro di questi anni e alla sinergia tra Comune e Azienda Trasporti, abbiamo la possibilità di creare un collegamento diretto tra la nostra città e Villafranca, andando ad offrire un servizio non solo efficiente ma anche economicamente vantaggioso a tutta la popolazione della zona tirrenica”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Guidiamo il cambiamento è lo slogan che ci accompagna sin dal 2020 e ritengo che i risultati raggiunti in questi anni dimostrino come, grazie all’impegno profuso, siamo riusciti a tramutare le parole in fatti concreti. Prolungare il percorso di alcune linee da Ponte Gallo a Villafranca è una modifica tutt’altro che banale, visto che entreremo in un territorio comunale diverso da quello messinese, ma ATM, in accordo con il Comune di Messina, ha profuso il massimo impegno per introdurre questa importante novità nel servizio di Tpl. La popolazione della zona tirrenica adesso potrà raggiungere la nostra città ancora più agevolmente. L’offerta di ATM cresce e migliora costantemente”, così si è espressa la presidente di ATM, Carla Grillo.

