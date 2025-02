Messina, inaugurati i nuovi locali del Posto Fisso di Polizia al Pronto Soccorso del Policlinico

Questa mattina al Policlinico di Messina sono stati inaugurati i nuovi locali del Posto Fisso di Polizia, situati all’interno del rinnovato Pronto Soccorso. La postazione, presidiata dal personale della Polizia di Stato, è stata collocata in un’area strategica, vicina al triage, alla zona barellati, alla camera calda e all’ingresso del padiglione E.

Il presidio, già attivo in passato, proseguirà la sua attività nei nuovi spazi, garantendo la sicurezza del personale sanitario e offrendo un ulteriore punto di riferimento per l’utenza. L’iniziativa si inserisce nelle direttive del Questore di Messina Annino Gargano per il rafforzamento della sicurezza nelle strutture sanitarie.

All’inaugurazione ha preso parte anche la Prefetta di Messina, S.E. Cosima Di Stani. Soddisfazione è stata espressa dalla Rettrice dell’Università di Messina, Prof.ssa Giovanna Spatari, che ha sottolineato l’importanza della sicurezza nei percorsi del nuovo Pronto Soccorso. “Poter contare su questo presidio della Polizia è un’ulteriore garanzia di tutela per cittadini e lavoratori”, ha dichiarato.

Dello stesso avviso il Direttore Generale dell’AOU G. Martino, Giorgio Giulio Santonocito, che ha evidenziato il valore deterrente della presenza della Polizia per prevenire comportamenti aggressivi e garantire un ambiente più sereno per operatori e pazienti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it