Attraversare lo Stretto costerà meno nelle ore notturne: aggiornate le tariffe

A partire dal 14 marzo 2025 i listini in vigore sullo Stretto di Messina saranno aggiornati.

Lo fa sapere Caronte & Tourist in una nota nella quale comunica ai clienti il ripristino del listino in vigore sino a dicembre 2021 per il trasporto dei veicoli leggeri, al tempo abbattuto del 10% alla luce dei ristori governativi stanziati per l’Emergenza Covid; una riduzione inizialmente prevista per il solo 2022, ma mantenuta volontariamente e con ingenti sacrifici dalla Compagnia per oltre tre anni.

Inoltre, a causa della crescente riduzione e del significativo aumento dei costi operativi di C&T (lievitati dal 2019 al 2024 del 15,6%), al fine di recuperare almeno parte dell’incremento inflattivo registrato, contestualmente al ripristino del listino 2021 sarà applicato anche un adeguamento tariffario su tutti i segmenti veicolari (auto, moto, camper, carrelli, automezzi commerciali), di circa il 3,5%.

All’interno del medesimo pacchetto di interventi , è prevista anche l’istituzione di un listino ridotto e dedicato a coloro che vorranno traghettare in fascia notturna nei periodi dell’anno nei quali il servizio sarà operato con frequenza differente rispetto al resto del giorno; un pricing in linea con il livello dei prezzi attuali che sarà attivo a partire dal prossimo mese di aprile.

“ Nonostante i numerosi tentativi di rinviare quanto più possibili manovre di carattere tariffario – concludono la società – riteniamo oggi doveroso comunicare ai nostri clienti la necessità di tale operazione per mantenere un servizio efficiente e sostenibile, in un contesto economico globale sempre più complesso ”.

