Scontro sul Manifesto di Ventotene: Antonio Matasso smonta le affermazioni di Alberto Stagno d’Alcontres

Nel dibattito sulla genesi e la natura del Manifesto di Ventotene, il commento di Alberto Stagno d’Alcontres ha suscitato una forte reazione da parte dello storico Antonio Matasso, il quale ha smontato punto per punto l’errata lettura che attribuisce al documento un’impronta comunista. Matasso ha evidenziato, con argomentazioni storicamente fondate, come gli autori del Manifesto fossero in realtà esponenti dell’antifascismo liberale e azionista, spesso in aperta opposizione al comunismo sovietico.

Ecco di seguito il documento integrale, attraverso il quale si conferma Matasso un punto di riferimento insindacabile in materia.

asinerie e cretinate scritte o dette a sproposito sul Manifesto di Ventotene, per di più senza uno straccio di senso della storia e della sua profondità, le scempiaggini contenute nel commento qui riportato battono ogni altra amenità. Non mi cimento in un giudizio volto a stabilire se esternazioni così sconnesse esprimano più idiozia o analfabetismo funzionale: come si fa però a reputare «figlio dell’internazionalismo comunista» un documento in cui confluiscono i pensieri di persone che, con gradi e modalità diverse, erano tutte anticomuniste e contrapposte alla visione pseudo-internazionalista dell’Unione Sovietica e dei partiti satelliti di Mosca? Ricordo che Ernesto Rossi, il quale fu partigiano di “Giustizia e Libertà”, liberale, azionista e infine fondatore del Partito Radicale che sarà poi di Marco Pannella, era un allievo di Luigi Einaudi e di Gaetano Salvemini (non esattamente due bolscevichi) e che in una lettera indirizzata a quest’ultimo scrisse che il Partito Comunista Italiano rappresentava «un partito nazionalista straniero, inassimilabile nella democrazia dei nostri paesi», mutuando peraltro una descrizione riferita dal leader socialista francese Léon Blum ai comunisti d’Oltralpe. Eugenio Colorni poi, ebreo e socialista che aveva militato in “Giustizia e Libertà” e nel PSI su posizioni riformiste, era parimenti impegnato nella lotta anticomunista, subito dopo quella contro il fascismo: egli esecrò con toni aspri il burocratismo comunista, nonché la soppressione del dissenso in Spagna durante la guerra civile e la sudditanza a Mosca di chi si “riparava” sotto la falce e martello stellata. Fu ucciso dai fascisti ad appena 35 anni e non vide mai l’Italia democratica e antifascista né la parziale concretizzazione del sogno europeista di cui aveva contribuito a creare le premesse. “Tra le tantescritte o dette a sproposito sul Manifesto di Ventotene, per di più senza uno straccio di senso della storia e della sua profondità, le scempiaggini contenute nel commento qui riportato battono ogni altra amenità. Non mi cimento in un giudizio volto a stabilire se esternazioni così sconnesse esprimano più idiozia o analfabetismo funzionale: come si fa però a reputare «figlio dell’internazionalismo comunista» un documento in cui confluiscono i pensieri di persone che, con gradi e modalità diverse, erano tutte anticomuniste e contrapposte alla visione pseudo-internazionalista dell’Unione Sovietica e dei partiti satelliti di Mosca? Ricordo che, il quale fu partigiano di “Giustizia e Libertà”, liberale, azionista e infine fondatore del Partito Radicale che sarà poi di, era une che in una lettera indirizzata a quest’ultimo scrisse che il Partito Comunista Italiano rappresentava «un partito nazionalista straniero, inassimilabile nella democrazia dei nostri paesi», mutuando peraltro una descrizione riferita dal leader socialista franceseai comunisti d’Oltralpe.poi, ebreo e socialista che aveva militato in “Giustizia e Libertà” e nel PSI su posizioni riformiste, era parimenti impegnato nella lotta anticomunista, subito dopo quella contro il fascismo: egli esecrò con toni aspri il burocratismo comunista, nonché la soppressione del dissenso in Spagna durante la guerra civile e la sudditanza a Mosca di chi si “riparava” sotto la falce e martello stellata. Fu ucciso dai fascisti ad appena 35 anni e non vide mai l’Italia democratica e antifascista né la parziale concretizzazione del sogno europeista di cui aveva contribuito a creare le premesse.

Quanto ad Altiero Spinelli, nel 1937 era stato espulso dal Partito Comunista per aver denunciato i crimini di Stalin e la dittatura sovietica, venendo pure ricoperto di insulti e calunnie di vario tipo dai suoi ex “compagni”; proprio poco dopo aver partecipato alla redazione del Manifesto di Ventotene, aderì al Partito d’Azione, per poi passare brevemente alla Concentrazione Democratica Repubblicana di Ugo La Malfa e Ferruccio Parri, allorché i due capi antifascisti fuoriuscirono dalle file azioniste. Con la nascita del centro-sinistra, divenne il principale consigliere del segretario socialista Pietro Nenni per quanto riguardava la politica estera e fu nominato commissario europeo dal 1970 al 1976, su indicazione del PSI allora guidato dal professor Francesco De Martino, anch’egli proveniente dall’azionismo e a quel tempo vicepresidente del Consiglio. Chi ha scritto quel commento ignora un dato di fatto noto ai più avveduti, vale a dire che Gaetano Martino si rifece apertamente alle idee di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Luigi Einaudi – nonché di Mario Pannunzio, altro fondatore del Partito Radicale e iscritto al Movimento Federalista Europeo di Spinelli – quando promosse la Conferenza di Messina, con cui nel 1955 fu avviato nella nostra città il processo comunitario. , nel 1937 era stato espulso dal Partito Comunista per aver denunciato i crimini di Stalin e la dittatura sovietica, venendo pure ricoperto di insulti e calunnie di vario tipo dai suoi ex “compagni”; proprio poco dopo aver partecipato alla redazione del Manifesto di Ventotene, aderì al Partito d’Azione, per poi passare brevemente alla Concentrazione Democratica Repubblicana di, allorché i due capi antifascisti fuoriuscirono dalle file azioniste. Con la nascita del centro-sinistra, divenne il principale consigliere del segretario socialista Pietro Nenni per quanto riguardava la politica estera e fu nominato commissario europeo dal 1970 al 1976, su indicazione del PSI allora guidato dal professor, anch’egli proveniente dall’azionismo e a quel tempo vicepresidente del Consiglio. Chi ha scritto quel commento ignora un dato di fatto noto ai più avveduti, vale a dire chesi rifece apertamente alle idee di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Luigi Einaudi – nonché di, altro fondatore del Partito Radicale e iscritto al Movimento Federalista Europeo di Spinelli – quando promosse la Conferenza di Messina, con cui nel 1955 fu avviato nella nostra città il processo comunitario.

