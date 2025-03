Incidente mortale sulla A20: perde la vita un 45enne di Messina

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A20, nei pressi dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, in direzione Messina. Due motociclette sono entrate in collisione per cause ancora da accertare, provocando la morte di un centauro messinese, classe 1979. L’altro conducente coinvolto nell’incidente ha riportato solo ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per il 45enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro. Presenti anche i magistrati della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per avviare le indagini.

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico, con uscita obbligatoria a Falcone per chi viaggia in direzione Messina. Le operazioni di rilievo e di rimozione dei mezzi incidentati sono ancora in corso, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

