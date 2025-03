Inaugurato lo Sportello per la Dignità di Stampa intitolato a Davide Scarinci

Martedì 25 marzo, la CGIL Messina ha aperto ufficialmente lo Sportello per la Dignità di Stampa; lo spazio è stato dedicato al cronista Davide Scarinci, morto alle Isole Eolie nel giugno del 2019. Davide lavorava nel mondo della ristorazione dopo aver messo da parte il giornalismo.

«Questo spazio che abbiamo creato – spiega Ivan Calì, coordinatore territoriale di NIDIL CGIL Messina – non è solo un modo per uscire da isolamento e marginalizzazione, ma vogliamo che diventi un vero e proprio punto di riferimento per tutte e per tutti i professionisti del settore che si trovano in una condizione di precariato.

Chiediamo – continua Calì – di porre fine ai contratti precari e che si pianifichino stabilizzazioni, soprattutto di chi è già precario da molti anni. Per estendere le assunzioni stabili, Inoltre, in questo ambito lavorativo, è essenziale che si applichi la Legge 150/2000, che obbliga la pubblica amministrazione e le partecipate pubbliche a dotarsi di un ufficio stampa. Oggi, dall’analisi dell’osservatorio, questa risulta pressoché inapplicata e le assunzioni prossime allo zero».

Scegliere questa professione, quella del cronista, è sicuramente una decisione coraggiosa che implica sacrifici e vita precaria. «La figura del cronista, – dice Fabrizio Bertè, giornalista e promotore insieme ad altri colleghi messinesi dell’iniziativa –, è composta da tanti liberi professionisti e dai cosiddetti “freelance”. E proprio sui collaboratori poggia la maggior parte del lavoro. Il quadro normativo nel quale ci si muove, oggi, è quello del famigerato Jobs Act, che ha sdoganato tutti i contratti di collaborazione, anche in ambienti altamente professionalizzanti, proprio come quello della stampa e dell’informazione. Per i più fortunati, l’applicazione di questi contratti permette di sviluppare una progettualità che garantisca livelli salariali adeguati e una progressiva stabilizzazione.

Nella maggior parte dei casi, però, la collaborazione si manifesta in sporadici rimborsi e in lavori a prestazione, sottopagati, con cifre che il più delle volte oscillano tra i cinque, i dieci e i venti euro per ogni articolo prodotto, spesso indipendentemente dalla lunghezza e dalla qualità. Il ricorrente uso del lavoro para-subordinato e il ritorno al cottimo creano condizioni lavorative del tutto analoghe a quelle che la CGIL ha già affrontato con i rider: sempre in prima linea, ma con condizioni lavorative precarie. Mancanza di tutele basilari come le ferie e le malattie e turni di lavoro irregolari, nei quali non vengono riconosciuti straordinari e festivi, caratterizzano un lavoro povero, che crea condizioni di vita precarie».

Proprio per questo la NIDIL CGIL e la CGIL di Messina, attraverso l’istituzione dell’Osservatorio per la Dignità di Stampa e con l’attivazione dello Sportello per la Dignità di Stampa, intendono costruire uno spazio plurale e democratico, in cui confrontarsi e attraverso il quale diventi prioritario attivare un percorso sindacale che tuteli i lavoratori e le lavoratrici più fragili e che vigili sulla libertà d’informazione nel nostro territorio e non solo.

«La totale mancanza di progressione di carriera, – continua Bertè –, tarpa le ali alla maggior parte dei giovani che sperano di poter fare di questa passione la loro professione. Questo modello di sviluppo, così, produce sfruttamento e favorisce il monopolio dell’informazione, che è sempre più concentrata in mano a poche testate e/o emittenti, con il conseguente ricatto occupazionale. E la grande crisi del mondo dell’informazione si traduce anche in una conseguente compressione della libertà di stampa.

In Italia, circa 2 milioni e 300 mila persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato. E ci sono oltre 5 milioni di lavoratori autonomi che vivono una situazione di precariato. Molti hanno un contratto di collaborazione coordinata continuativa e tra questi rientra la maggior parte dei giornalisti: una categoria che sta vivendo un momento di grande difficoltà».

La NIDIL CGIL di Messina sta organizzando un’assemblea pubblica per discutere di tutela e di rivendicazione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili del settore dell’informazione. L’incontro è in programma martedì 1 aprile, alle 15.00, alla Feltrinelli di Messina.

