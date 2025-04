Addio a Santino Bonfiglio, icona della sinistra comunista e ambientalista messinese

La foto di Enrico Di Giacomo (in evidenza) era una delle sue preferite, in corteo per manifestare contro il Ponte, pugno chiuso come faceva con orgoglio da quando giovanissimo si era avvicinato alla politica. Si è spento all’età di 80 anni presso il Policlinico di Messina, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Santino Bonfiglio, insegnante di lettere in pensione, ha dedicato la sua vita alle battaglie civili ed era considerato uno storico esponente della sinistra comunista e ambientalista, figura di riferimento per generazioni di studenti e militanti. Profondamente antifascista, ha sempre lottato per la giustizia sociale e la difesa del territorio, opponendosi con determinazione alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Dal 2013 al 2018 è stato consigliere di circoscrizione e ha in parte condiviso il percorso politico con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti, con cui ha portato avanti importanti campagne in favore della sostenibilità ambientale.

