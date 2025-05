Filarmonia Laudamo: «Di Bolero e altri passi spagnoli nel 150º anniversario di Ravel»

Domenica 11 Maggio in occasione dell’ultimo appuntamento con la stagione

concertistica della Filarmonica Laudamo alle ore 18:00, nell’Auditorium Palazzo

della Cultura «Antonello Da Messina» in collaborazione con il Conservatorio

«Corelli», si terrà il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli e

Lorenzo Della Fonte (direttore), dal titolo «Di Bolero e altri passi spagnoli nel 150º anniversario di Ravel».

Musiche di Rodrigo, Ravel, Strauss, Reed, Debussy, Schenkel.

La 104ª stagione della Filarmonica Laudamo si conclude con il bellissimo concerto

dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli. Un evento atteso, che si rinnova ogni

anno e che sempre sorprende il pubblico per l’alta qualità della Symphonic Band

formata da oltre 90 elementi tra allievi e docenti, per la ricercatezza dei programmi

ideati dal direttore Lorenzo Della Fonte e per il valore dei solisti ospiti. Il programma

di quest’anno “Di Bolero e di altri passi spagnoli”, pensato per la Filarmonica

Laudamo, mette in risalto le caratteristiche sonore e il talento di tutti i musicisti

dell’orchestra.

