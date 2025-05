Presentato a UNI PA il bando EMAS del centro studi Gal Nebrodi plus

Il Gal Nebrodi Plus approda all’Università di Palermo con una opportunità formativa nel campo della sostenibilità ambientale che è stata presentata mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna “Gian Pietro Ballatore” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo (Viale delle Scienze, Edificio 4). Si tratta del Master di I Livello in Consulenza Ambientale EMAS, promosso dal Centro Studi del GAL Nebrodi Plus.

Il master si propone di formare esperti nella consulenza ambientale, con un focus specifico sul settore agroindustriale, sulla gestione dei rifiuti e delle acque reflue, offrendo un approccio interdisciplinare e altamente pratico. Il programma include

Competenze normative e tecniche per una gestione ambientale sostenibile;

Formazione approfondita sui sistemi di certificazione EMAS e ISO 14001 ;

Studio di casi concreti e project work per l’applicazione delle competenze acquisite;

Stage in aziende ed enti specializzati, per una preparazione diretta e professionale. Il percorso è rivolto a laureati e diplomati con esperienza documentata nei settori ambientali, ed è pensato per chi desidera operare nell’ambito della consulenza strategica per la sostenibilità, presso aziende, enti certificatori o realtà pubbliche e private.

