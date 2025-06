Ricola celebra l’estate con l’undicesima edizione di Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli

L’azienda svizzera rinnova il suo sostegno all’arte e alla cultura divulgativa, soprattutto quando queste promuovono valori legati all’ambiente e alla sostenibilità, temi da sempre al centro dell’impegno di Ricola.

Il legame con la cultura e la natura di Ricola è insito in tutte le attività promosse dal marchio e converge nella Ricola Foundation, la fondazione aziendale a sostegno di progetti in ambito culturale ed ecologico, che dal 2010 promuove e sviluppa iniziative dedicate a studiare e capire nel profondo le basi vitali, culturali e naturali dell’umanità.

Ricola conferma il suo impegno con la Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli, una rassegna gratuita fin dalla sua prima edizione, caratterizzata da un approccio “a spina staccata”: a basso impatto energetico, priva di inquinamento acustico e luminoso, e fortemente attenta alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa nasce per valorizzare il legame profondo tra artista e ambiente, tra arte e natura, tra l’artificio e l’imprevisto.

In occasione della Festa viene offerta ad attori e spettatori presenti la possibilità di degustare la gamma delle fresche tisane e delle caramelle rivitalizzanti alle 13 erbe svizzere.

Il titolo della Festa di Teatro Eco Logico 2025 è SOLSTIZIO D’ESTATE mentre il sottotitolo è A QUALCUNO PIACE CALDO, legato al momento dell’anno e al centenario della nascita di Jack Lemmon e Tony Curtis, protagonisti dell’omonimo film di Billy Wilder. L’undicesima edizione si svolge sempre sulle terrazze, nei giardini, sul sagrato della Chiesa di San Bartolo, nell’anfiteatro Eos, nella biblioteca Aimée Carmoz, nella Libreria e in altri luoghi splendidi offerti dall’isola; prevede eventi gratuiti aperti al pubblico per scoprire lo straordinario scenario di Stromboli, splendida isola delle Eolie.

Naturalmente sarà possibile a tutti seguire e partecipare ogni giorno, al Bar Ritrovo Ingrid che si trova nella piazza antistante la chiesa di San Vincenzo, alle “chiacchiere da bar” per fare conversazioni informali con artisti e relatori.

Tra gli appuntamenti delle 9 giornate di teatro, musica, danza e altri incontri alla luce del “sole e l’altre stelle”: in scena il 27 e 28 giugno alle ore 20:00 con CERERE FURIOSA (da Le Metamorfosi di Ovidio) una prima assoluta con Maria Vittoria Argenti, Alessio Esposito, Silvia Ignoto, Laura Mazzi, regia di Alessandro Fabrizi, musiche Gianluca Misiti e Amedeo Monda. Il 23 e 24 giugno (ore 22:00) Ulderico Pesce è in scena in STORIE DI SCORIE; lo spettacolo – vincitore del Premio nazionale “Legambiente” 2005, del Premio “Franco Enriquez” 2008 “per un teatro e una comunicazione d’impegno civile” e del Premio “Calandra” 2008 – tratta dei problemi ambientali derivati dall’energia nucleare. Raffaella Misiti e Stefano Scatozza di Acustimantico sono i protagonisti dei due concerti site specific in programma la sera del 22 e del 25 giugno alle ore 22:00 . La danzatrice Vanessa Mattei Scarpaccini di Sosta Palmizi presenta la coreografia IO, VANESSA il 24 giugno alle ore 20:00, mentre il musicista e compositore Gianluca Misiti è il protagonista del CONCERTO PER PIANOFORTE in programma il 27 e il 28 giugno alle ore 19:30 . L’ultima sera della Festa, il 29 giugno , evento finale con il varietà LA NOTTE DEI DESIDERI a cura di Maurizio Rippa.

La Festa celebra anche il centenario della nascita di Andrea Camilleri, con una lettura partecipata il 28 giugno di brani da Il gioco della Mosca. Avrebbe compiuto 100 anni altresì il filosofo e scrittore Emilio Garroni, la Festa lo ricorda con la lettura di 5 dei suoi Racconti Morali interpretati da Alessio Esposito e dagli artisti sull’isola ( 22, 23, 25, 26 e 29 giugno ) e con l’incontro di approfondimento del 26 giugno con Niccolò Argentieri.

Il 2025 è anche il decennale dell’Enciclica Laudato Si di Papa Francesco e la Festa ospiterà un convegno di 3 giorni dal 22 al 24 giugno a cui partecipano, tra gli altri, Danilo Selvaggi direttore generale di Lipu/BirdLife Italia, Paolo Pileri del Politecnico di Milano, Guido Giordano dell’Università Roma Tre, Luca Morari amministratore delegato di Ricola Italia Srl ed Emanuele Von Normann dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.

Ricco anche il programma di incontri e laboratori, a partire dal seminario interattivo del musicista Mario Laudati ( 26 e 29 giugno ) e l’incontro il 22 giugno con il vulcanologo dell’Associazione Italiana di Vulcanologia e dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Guido Giordano. Spazio anche agli incontri con gli autori in libreria, si comincia con Paolo Aleotti che racconta la vita dei detenuti del carcere di Bollate il 27 giugno alle ore 17:00 nel libro CHE SAPORE HANNO I MURI, mentre il giorno successivo il 28 giugno sempre alle ore 17:00 appuntamento con la presentazione del volume ARISTOFANE A SCAMPIA sull’esperienza della non-scuola di Marco Martinelli scritto da Francesca Saturnino.

La Festa di Teatro Eco Logico, ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9 in co-produzione con 369gradi, firma la direzione artistica di Alessandro Fabrizi.

Main partner di tutta l’iniziativa è Ricola.

Per informazioni aggiornate sul programma consultare festaditeatroecologico.com

Ricola è uno dei produttori di caramelle alle erbe più moderni e innovativi al mondo. Le specialità alle erbe dell’azienda vengono esportate in 45 paesi e sono famose per la loro garantita qualità svizzera. Fondata nel 1930 con sede a Laufen vicino a Basilea e con filiali in Europa, Asia e Stati Uniti, Ricola produce oggi circa 50 diversi gusti di caramelle alle erbe e tisane. In Svizzera, l’azienda a conduzione familiare è pioniera nella coltivazione delle erbe e attribuisce grande importanza alla selezione dei luoghi e dei metodi di coltivazione. Ricola porta avanti contratti d’acquisto fissi a lungo termine, con circa 85 aziende agricole nelle regioni montane svizzere. In qualità di B Corporation certificata, Ricola si impegna per una gestione aziendale sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico ed è un datore di lavoro responsabile. I valori tradizionali di un’impresa familiare, uniti alla qualità svizzera e alla passione per l’innovazione, sono fattori cruciali per il successo del marchio globale Ricola. Ricola è B Corporation™ dal 2023

