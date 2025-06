Il Gruppo Caronte & Tourist Official Sponsor di “Horcynus Orca” al Taobuk Festival: promozione dedicata per celebrare il capolavoro di D’Arrigo

Il Gruppo Caronte & Tourist sarà Official Sponsor dello spettacolo “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nel mare della letteratura di Stefano D’Arrigo”, in scena in anteprima assoluta al Teatro Antico di Taormina domenica 22 giugno alle ore 21.30, nell’ambito del Taobuk Festival Internazionale del Libro.

La sponsorizzazione nasce in un momento particolarmente significativo: il 2025 segna infatti il 60° anniversario del primo traghettamento di Caronte & Tourist nello Stretto di Messina – avvenuto proprio il 19 giugno 1965 – e coincide con i 50 anni dalla pubblicazione del monumentale romanzo di Stefano D’Arrigo. Lo Stretto di Messina, scenario naturale del capolavoro letterario e teatro delle attività quotidiane di Caronte & Tourist, rappresenta dunque il perfetto punto d’incontro per questa straordinaria celebrazione culturale.

Lo spettacolo, concepito esclusivamente per la suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, rappresenta un’innovativa opera transmediale che mescola parole, immagini in videomapping, musica e suoni digitali. Un cast d’eccezione vede inoltre protagonisti artisti del calibro di Vinicio Capossela, Caterina Murino e Linda Gennari, con l’amichevole partecipazione di Davide Livermore, tutti uniti in un viaggio sonoro straordinario composto dal maestro Max Casacci.

Grazie alla collaborazione con Caronte & Tourist, il Taobuk Festival ha lanciato una promozione dedicata per rendere questo evento culturale accessibile a un pubblico più ampio. I biglietti sono disponibili a prezzi ridotti (a partire da 20 euro per la cavea e 30 euro per la platea), selezionando Promo Taobuk e utilizzando il codice promozionale “SponsorTaobuk” su Ticketone.it.

“L’opportunità di essere sponsor di questo spettacolo nell’anno in cui compiamo i nostri 60 anni di attività ci ha profondamente emozionato, per molti motivi“, ha dichiarato Pietro Franza, Amministratore Delegato del Gruppo Caronte & Tourist. “Innanzitutto, perché non possiamo non omaggiare un’opera monumentale che trova nello Stretto di Messina e nei ‘ferribò’ il suo contesto naturale e la sua fonte di ispirazione; poi quella temporale, perché, come noi, questa straordinaria opera celebra un anniversario importante – i cinquant’anni dalla pubblicazione; infine, ma non per importanza, perché risulta drammaticamente attuale nel suo narrare la guerra e le sue conseguenze umane.”

“Questa sponsorship incarna perfettamente il nostro modo di declinare la responsabilità sociale d’impresa: crediamo fermamente che sostenere la cultura e le arti sia parte integrante del nostro ruolo nel territorio”, ha aggiunto Lorenzo Matacena, Amministratore Delegato del Gruppo Caronte & Tourist. “Contribuiamo non solo al trasporto di persone e merci, ma anche alla crescita culturale e sociale delle comunità che serviamo.”

Anche in questa occasione speciale, il Gruppo Caronte & Tourist conferma il sostegno alla lotta contro la violenza di genere attraverso la campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato“, ormai da anni sponsor etico di C&T. L’iniziativa, sostenuta anche dal Taobuk Festival in occasione dello spettacolo, arriverà al Teatro Antico di Taormina, dove uno dei posti in platea riservati alla compagnia di navigazione rimarrà simbolicamente vuoto per onorare la memoria delle donne vittime di femminicidio.

“Quel posto vuoto parla più forte di mille parole: rappresenta tutti i sogni, le risate, gli applausi, le emozioni e i momenti di bellezza e cultura che avrebbe potuto vivere una donna ma che sono stati brutalmente interrotti da una violenza che non ha e non può avere giustificazioni“, spiega Tiziano Minuti, Responsabile del Personale e della Comunicazione del Gruppo C&T. “È dovere di tutti mantenere alta l’attenzione su una piaga culturale che continua a colpire drammaticamente la nostra società, affinché ognuno di noi possa fare la sua parte.”

