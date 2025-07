Salva a nuoto turista a Torre Faro, Giovanni Arena ringraziato ufficialmente dal Comandante della Capitaneria

Oggi il Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Messina Capitano di Vascello (CP) Luciano Pischedda ha ricevuto il Signor Giovanni ARENA e lo ha ringraziato personalmente per il gesto di straordinario coraggio e prontezza compiuto nel pomeriggio del 10 giugno 2025, presso il tratto di mare antistante Torre Faro, località balneare del litorale messinese.

“Una turista di nazionalità tedesca, sorpresa dalla forte corrente si è trovata in forte difficoltà nelle acque costiere rischiando di essere trascinata al largo – si legge nel comunicato della Capitaneria di Porto – Il Signor ARENA, esperto nuotatore e buon conoscitore dello Stretto di Messina, non ha esitato un istante e con grande lucidità e determinazione si è immediatamente tuffato in mare, ha raggiunto la donna e la ha riportata a riva in condizioni di sicurezza, scongiurando conseguenze ben più gravi.

Il tempestivo intervento, avvenuto prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, ha evitato una possibile tragedia e testimonia l’alto senso civico e umano del Signor ARENA”.

La Guardia Costiera rinnova l’apprezzamento per l’encomiabile gesto, sottolineando al

contempo l’importanza della prudenza e della consapevolezza quando si frequenta il mare ed in particolare l’area dello Stretto di Messina interessata da forti correnti e fenomeni marini localizzati, esortando anche comuni e stabilimenti ad adeguarsi alla vigente ordinanza balneare apponendo i segnali di pericolo conformi alla simbologia standard ISO 20712.

