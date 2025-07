Lipari: Palazzo dei Leoni avvia le indagini sui ponti Pietraliscia e Porticello

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un piano di ammodernamento della rete viaria nelle isole di Lipari, Vulcano e Filicudi, con l’intento di incrementare i livelli di sicurezza e l’efficienza delle principali arterie di collegamento dell’arcipelago eoliano.

In particolare, sono iniziate le verifiche strutturali e le indagini geomorfologiche sui ponti Pietraliscia e Porticello, ubicati lungo la strada provinciale 180.

Le operazioni, che si protrarranno per un totale di 18 giorni, rappresentano la fase iniziale del percorso operativo volto a definire le condizioni delle due opere e pianificare i futuri interventi di consolidamento.

L’area coinvolta, che rientra nella zona delle ex cave di pomice, evidenzia criticità sotto il profilo ambientale e morfologico, rendendo necessari interventi mirati e sinergici.

Le attività, finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituiscono una fase preliminare alla completa riqualificazione dell’importante asse stradale.

“Le valutazioni tecniche ci consentiranno di programmare interventi accurati e in linea con le normative vigenti” ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile. “Puntiamo a ripristinare la funzionalità della strada provinciale 180. Il costante raccordo con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, e con il consigliere metropolitano Antonino Russo è essenziale per offrire risposte puntuali alla popolazione e valorizzare al meglio le attuali infrastrutture che ricadono in un contesto territoriale tanto fragile quanto strategico”.

