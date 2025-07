Medaglia d’argento Agorà 2025 all’Agenzia “TB Design” di Tina Berenato per Gambero Rosso

Si è conclusa lo scorso 27 giugno a Rimini – presso lo storico Cinema Fulgor, ora museo Fellini – la cerimonia di premiazione della 38esima edizione del “ Premio Agorà ”: prestigioso riconoscimento nazionale istituito nel 1986 per premiare l’eccellenza creativa, l’efficacia strategica e l’innovazione delle migliori agenzie di comunicazione e marketing italiane.

37 i premi assegnati in tutto, dal bronzo all’oro, per le campagne pubblicitarie che si sono distinte durante l’anno valorizzate per efficacia, coerenza con gli obiettivi, innovazione creativa e qualità del messaggio.

Dopo il successo già ottenuto nel 2024 (edizione durante la quale era stato assegnato il premio “ Agorà Bronzo Nazionale – Sezione Immagine Aziendale Food ”), l’agenzia di Tina Berenato “TB Design”, ancora una volta con il cliente Gambero Rosso SpA, torna a conquistare il premio, aggiudicandosi il prestigioso “ Agorà Argento Cross-Mediale Nazionale – Sezione Immagine Aziendale Food & Internet Social Media ”.

Il riconoscimento ha dato lustro al valore innovativo delle campagne pubblicitarie 2025 relativo alla piattaforma live streaming gamberorosso.tv e al canale 257 del digitale terrestre (dove la testata giornalistica è presente con il suo canale televisivo dedicato al Food & Wine)

“Sono molto contenta di ricevere questo premio, l’AGORA’ ARGENTO CROSS MEDIALE NAZIONALE per le campagne creative 2025 di GAMBERO ROSSO. L’argento di quest’anno, rappresenta una grande conferma di un percorso in crescita, rispetto al già prestigioso BRONZO NAZIONALE dello scorso anno. Ci convince delle vincenti strategie di comunicazione condivise, premia il lavoro di squadra e premia soprattutto il valore della creatività “, ha dichiarato Tina Berenato, responsabile dell’agenzia.

Il premio Agorà è l’unica gara dedicata alla pubblicità, che dal 1986 premia le migliori campagne pubblicitarie delle agenzie italiane, insieme ai loro committenti. Voluto da Club Dirigenti Marketing con la collaborazione di ADICO, AISM, ASSIRM, ASSOCOM, CDM, FEDERPUBBLICITA’, IAA, IULM Pubblicità Progresso, UNICOM e UPA, ha lo scopo di valorizzare e incentivare la comunicazione pubblicitaria. Le informazioni sui risultati del Premio Agorà sono a disposizione degli interessati all’interno del sito web “Premio Agorà”, sezione “Albo d’oro”. L’Associazione UNA (Azienda delle Comunicazioni Unite), partner dell’evento, ha già anticipato che la 39esima edizione del Premio si terrà a Venezia il 19 giugno del prossimo anno.

