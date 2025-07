“HORCYNUS”: venerdì 18 luglio alla Fondazione Horcynus Orca il reading che chiude il progetto di lettura ad alta voce “La città ascolta”

Con un reading dal titolo “HORCYNUS”, venerdì 18 luglio alle ore 21.00 si chiuderà il progetto “LA CITTA’ ASCOLTA”, vincitore del bando “Ad alta voce” 2023 del Cepell – Centro per il Libro e la Lettura del Mic. L’evento conclusivo – ad ingresso gratuito – si terrà presso la Fondazione Horcynus Orca in Via Senatore Francesco Arena a Torre Faro e prevede la lettura ad alta voce di brani estratti dall’Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo con interventi musicali originali eseguiti dal vivo. I testi verranno letti da Valeria Alessi – che ne ha curato anche l’adattamento – Romana Cardile, Mariachiara Millimaggi e Alessio Pettinato. Le musiche originali sono firmate da Mariachiara Millimaggi e saranno eseguite dal vivo da Barbara Visalli al violoncello, Silvia Bruccini, Mariachiara Millimaggi e Francesca Sorbello alla voce. La manifestazione sarà arricchita da due esposizioni fotovideo legate al progetto “La città ascolta” e, nello specifico, da un’installazione video a cura di Federica Carrozza di TodoModo quale documento che racconterà i corsi di formazione de “La città ascolta”; e un’installazione fotografica a cura di Giuseppe Contarini che, invece, documenterà le attività di lettura ad alta voce realizzate in diverse location a Messina. Da ottobre a giugno, infatti, questo progetto, curato da Valeria Alessi e Mariachiara Millimaggi dell’Associazione Anatolé, ha coinvolto istituzioni, associazioni e realtà diverse su tutto il territorio cittadino ed è stato ampiamente accolto dalla cittadinanza in tutti gli eventi proposti.

“La città ascolta” ha portato la lettura ad alta voce in location come ospedali, sedi di associazioni, biblioteche e teatri proponendo diverse aree di attività: – un corso di scrittura creativa e lettura ad alta voce “Parole di carta”, rivolto a minori non accompagnati, comunitari ed extracomuntari; – “Raccontami una storia”, corso di formazione a cura della Compagnia Anatolé rivolto a insegnanti, operatori culturali, bibliotecari e lettori volontari; – il corso di formazione “I colori della narrazione” rivolto a insegnanti, operatori culturali, bibliotecari, lettori volontari; – due rassegne di lettura ad alta voce: “Fuori dalle righe” che ha raggiunto i piccoli pazienti dei reparti pediatrici in collaborazione con l’Associazione Intervolumina, Il Teatro dei Naviganti e Il Castello di Sancio Panza, e “Voci in Capitolo” con letture destinate ad un pubblico di adulti nelle biblioteche della città, dalla biblioteca del Conservatorio A. Corelli alla biblioteca del Liceo E. Ainis, la biblioteca comunale T. Cannizzaro, la biblioteca del Museo Regionale Accascina, la Biblioteca dell’Accademia dei Pericolanti al Rettorato e la Biblioteca Provinciale dei Frati Minori Cappuccini.

“La città ascolta” ha visto la partecipazione di circa trenta persone tra operatori culturali, attori, musicisti e collaboratori ed ha offerto alla città di Messina significative occasioni di confronto e condivisione in ambito culturale.

