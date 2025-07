Operazione a Panarea contro il lavoro irregolare: otto lavoratori in nero e sanzioni per 15mila euro

Nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 luglio, gli ispettori dell’Ufficio vigilanza della sede INPS di Messina, coordinati dalla Direzione regionale dell’Istituto, hanno condotto un’importante operazione a Panarea per contrastare il lavoro irregolare. I controlli hanno portato a sette accertamenti, che hanno fatto emergere la presenza di otto lavoratori “in nero” e, in alcuni casi, un numero di ore lavorate superiore a quello dichiarato e registrato ufficialmente.

Le irregolarità riscontrate hanno comportato il recupero delle somme dovute a titolo di contributi non versati e l’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 15mila euro. Inoltre, sono state annullate due posizioni assicurative illegittime, a conferma della severità e dell’efficacia dell’azione ispettiva.

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di rafforzamento dei controlli sul lavoro irregolare in Italia, con un aumento significativo delle ispezioni nel 2025 e l’adozione di strumenti tecnologici avanzati, come l’intelligenza artificiale, che consentono di individuare con maggiore precisione le anomalie e le violazioni. Il contrasto al lavoro nero rimane una priorità per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la correttezza contributiva, elementi essenziali per la sostenibilità del sistema previdenziale nazionale.

