Estate 2025 a Messina: dai Ricchi & Poveri ai The Kolors

Lunedì 14 luglio 2025 a Palazzo Zanca si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del cartellone degli spettacoli estivi a Messina, un evento promosso dall’Amministrazione comunale con la partecipazione del sindaco Federico Basile e degli assessori Massimo Finocchiaro (Grandi Eventi), Enzo Caruso (Cultura) e Liana Cannata (Politiche Giovanili).

Il programma “Estate 2025” si presenta come una ricca e variegata offerta culturale che coinvolge l’intero territorio cittadino, spaziando dal centro fino alle aree nord e sud, con eventi musicali, teatrali, culturali e sportivi. L’obiettivo dichiarato è quello di animare tutta la città e i suoi quartieri con un’estate diffusa, in cui giovani e residenti non siano solo spettatori ma protagonisti.

Tra le location principali spiccano l’Arena Capo Peloro, dove si terranno concerti gratuiti tra cui quelli di Roy Paci & Aretuska (20 luglio), Ricchi e Poveri (27 luglio) e The Kolors (22 agosto), con il sostegno di sponsor privati come Caronte & Tourist in occasione del 60° anniversario del gruppo marittimo. Altre arene importanti sono Villa Dante e il Giardino Corallo, che ospiteranno spettacoli teatrali, concerti pop, jazz, soul, cabaret, e appuntamenti per famiglie e bambini, come la serata con Lucilla del 31 luglio.

Il calendario comprende oltre 35 iniziative ufficiali della Fondazione Messina per la Cultura e numerosi eventi sportivi, come la manifestazione Peloro Summer Challenge dal 23 al 26 luglio, che animerà il lungomare coinvolgendo atleti e appassionati, contribuendo a rendere vivace tutta l’area costiera.

Questa programmazione estiva è il frutto di un lavoro sinergico tra la Giunta comunale, gli assessorati coinvolti e le partecipate comunali, confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare le risorse culturali e ricreative della città, con l’intento di attrarre sia i messinesi sia i turisti durante i mesi più caldi dell’anno.