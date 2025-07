Messina, torna l’Horcynus Festival: dal 25 luglio all’11 agosto con “Utopie, distopie, eutopie”

Ritorna l’Horcynus Festival che quest’anno taglia il traguardo delle XXIII edizioni ed ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”.

L’evento, che si svolgerà dal 25 luglio all’11 agosto e ha la direzione artistica di Franco Jannuzzi e Giacomo Farina, sarà ospitato, come di consueto, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro.

L’edizione 2025 propone un programma ricco e articolato e, in un contesto globale sempre più caratterizzato da processi di mutamento climatico e da diseguaglianze economiche, sociali e di riconoscimento che stanno ormai superando quella soglia di prossimità necessaria per qualunque ipotesi di sviluppo economico e umano, l’HF si pone come uno spazio di ri-composizione complessa dei saperi, capace di accompagnare “visioni” e processi necessari di trasformazione dei paradigmi economico-sociali, energetici, tecnologici e di governance dei territori.

Luogo di ricerca di Metamorfosi possibili, dunque, verso un futuro più “bello” e possibile, appunto “eutopico”, per sfuggire alle “distopie” di un domani che, a volte, appare ineluttabile e senza rifugiarsi nella ricerca di “utopie” ideologiche, magari disumane, e certamente impossibili.

L’Horcynus Festival, sempre più consapevolmente percorso di “complessità”, festival di “intrecci”, di “intersezioni” e, nelle sue diverse articolazioni, Lab, Social ed Edu emergenza scientifico-culturale e di divulgazione che accompagna la vita, l’evoluzione e il processo di internazionalizzazione del Distretto Sociale Evoluto nei differenti territori in cui esso si sviluppa.

L’HF2025 si aprirà venerdì 25 luglio alle 18.00 all’insegna della musica con la seconda edizione del Pelorias Sea Sound, concerto a cura di TUMA Records con protagonisti Magikaaaaarp, Vick, Newma, Afrodream, Killabeat Maker.

“Evento nuovo e significativo del Festival è rappresentato dalla ‘design week’, denominata le Jurnate del design. Un evento internazionale di caratura che rappresenta un richiamo per tutti i creativi che vedono il design come strumento di trasformazione sociale e non solo come una pratica estetica. Già lo scorso mese di maggio i principali attori del Mediterraneo si sono incontrati a Messina per co-progettare e lanciare un fondo di venture philanthropy per lo sviluppo locale sistemico, solidale e giusto per i territori del Mare Nostrum. Questo progetto nell’ultima decade di luglio e nei primi giorni di agosto vivrà la sua sessione performativa durante il Festival tra proiezioni cinematografiche, concerti, eventi d’arte e ospiti internazionali”, dichiara Gaetano Giunta fondatore di Fondazione MeSSInA.

Centrale, come ogni anno, sarà la sezione di proiezioni “Arcipelaghi della visione”, arricchita dal Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, così come quella tratta dall’archivio del Festival di Berlino e da una rassegna internazionale legata al tema 2025.

Anche quest’anno due premi che simboleggiano quanto il Festival crede al connubio indissolubile fra arte e cura delle persone: Carlos Saura per il cinema e Franco Basaglia e Franco Rotelli per il sociale.

Durante la sessione estiva sarà lanciato il “Design center” internazionale a servizio delle produzioni e dei programmi educativi del Distretto con i numerosi ospiti che, tradizionalmente, affollano il Festival.

L’Horcynus Festival è realizzato a cura della Fondazione Horcynus Orca e della Fondazione MeSSInA e, negli anni, con il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, ATM – Azienda Trasporti Messina, Impresa Sociale con i Bambini.

HORCYNUS FESTIVAL 2025

Utopie Distopie Eutopie

dal 25 luglio al 11 agosto 2025

Messina – Novara di Sicilia

PROGRAMMA

25 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 18:00 Pelorias Sea Sound Concerto a cura di TUMA Records con:

Magikaaaaarp, Vick, Newma, Afrodream, Killabeat Maker

28 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 19:30 La festa del Presidio SlowFood della pesca tradizionale dello stretto di Messina

ore 21:45 Presentazione sistema IA “SILVIA” con l’applicazione “CapisciAME” con Davide Mulfari

ore 22:00 L’energia della Creazione di Giacomo Gatti (2025, documentario), 88’

Ospite: Giacomo Gatti

29 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 18:00 alle 19:45 laboratorio educativo per bambini da 7 a 11 anni sul libro “Il sogno di

Trudi” a cura dell’Associazione Intervolumina APS.

ore 21:00 Produzioni audiovisive del Distretto Sociale Evoluto.

Vincenzo Nibali: il 7° campione (2024) di Marco Spagnoli, 54’

Ospiti: Marco Morano, Pierangelo Pirak, Saverio Tavano, Rappresentanti dell’Associazione FIAB

Messina Ciclabile, del Team Nibali, della Federazione Ciclistica Italiana e dell’Ass. MTB Sicily

ore 22:30 Orwell 1984 (1984), di Michael Radford, 113’

30 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 17:30 alle ore 19:00 laboratorio educativo per bambini da 2 a 5 anni e le loro famiglie “DivertiMACHO”, curato dalla cooperativa sociale Ecos-Med, dalla Fondazione Messina – Ente Filantropico e dalla Fondazione Horcynus Orca

ore 21:00 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo y latino americano:

Marrano (Maialino) (2024) di Anna Saura, 20’

ore 21:20 Premio Horcynus Festival 2025 alla memoria a Carlos Saura

ore 21:40 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo y latino americano:

Ay Carmela! (1990) di Carlos Saura, 102’

Ospiti: Anna Saura, Iris Martin Peralta, Federico Sartori

31 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 11:00 – 18:00 (Sala Consolo) workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo KOMAD:

Progetti e prototipi.

ore 21:00 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo e latinoamericano:

Akababuru (Espressione di stupore) (2025) di Irati Dojura Landa Yagara, 12’

Puan – Il professore (2024) di Maria Alché, Benjamin Naishtat, 104’

1 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 11:00 – 18:00 (Sala Consolo) workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo KOMAD:

Il Designer Center.

ore 19:00 (Museo MACHO) Opera Prima a cura della compagnia Spazio22

ore 21:00 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo e latinoamericano:

Carmen (2025) di Andrew Margetson, 5’

Soy Nevenka (Il mio nome è Nevenka) (2024) di Iciar Bollain, 112’

2 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 16:00 – 18:00 (Sala Consolo) workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo KOMAD: Innovazione dell’Heritage e internazionalizzazione

ore 19:00 (Museo MACHO) Opera Prima a cura della compagnia Spazio22

ore 20:00 Reading musicale a cura del Nucleo Kubla Khan e Giorgio Caporale e inaugurazione del

percorso testuale e fotografico dedicato a Pier Paolo Pasolini

ore 21:00 Arcipelaghi della visione – finestra sulla Berlinale:

Tako Tsubo, (animazione, 2024) di Pedroza, Sorgo e Pedraza López, 6’

Comment ça va? (2025) di Jonathan Vinel e Caroline Poggi, 31’

Pendant ce temps sur Terre (2024), di Jeremy Clapin, 89’

Ospiti: Daniela Weber (Berlinale), Nucleo Kubla Khan, Giorgio Caporale

3 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 19:00 Teatro per bambini Lido Horcynus Orca

ore 21:00 Arcipelaghi della visione – finestra sulla Berlinale:

Kavauso (animazione, 2024), di Akihito Izuhara, 15’

Pacific Vein (animazione, 2024), di Ulu Braun, 12’

Architecton (2024) di Victor Kossakovsky, 94’

Ospite: Daniela Weber (Berlinale)

4 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 laboratorio educativo per bambini da 4 a 7 anni “La farfalla rossa”, curato da SABIR e dalla Fondazione Messina – Ente Filantropico

ore 19:00 Open Space (Sala Consolo – Horcynus Orca) cortometraggi

ore 21:00 Arcipelaghi Laterali (corti dal Laterale Film Festival).

Arrival (2016) di Denis Villeneuve, 112’

Ospiti: i giovani del Laterale Film Festival

5 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 laboratorio educativo per bambini da 3 a 13 anni, evento di chiusura del percorso “Dare corpo alle parole”, curato dalla Fondazione Horcynus Orca, dalla Fondazione Messina – Ente Filantropico, SABIR, Associazione Intervolumina APS, IC Evemero da Messina, IC Enzo Drago

ore 19:00 Open Space (Sala Consolo – Horcynus Orca) cortometraggi

ore 21:00 Arcipelaghi Laterali (corti dal Laterale Film Festival),

Arcipelaghi della visione – Film: Snowpiercer (2013), di Bong Joon-ho, 126’

6 AGOSTO Novara di Sicilia, piazzetta S. Antonio

ore 21:00 Io vedo installazione d’arte di Francesca Borgia

ore 21:30 Tempo sospeso di Riccardo J. Moretti (pianoforte) e con Thierry Parmentier (performer)

Ospiti: Riccardo J. Moretti e Thierry Parmentier

7 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 09:30 – 12:30 (Sala Consolo) Workshop di Danza Contemporanea con Thierry Parmentier:

Dance Floor, Contact, Improvvisazione (numero chiuso)

ore 21:00 Nino Rota in Sicilia, Seminario performativo di Riccardo J. Moretti

ore 21:40 Premio a Luciano Carrino e alla memoria di Franco Basaglia e Franco Rotella. Presentazione del libro “Il viaggio impossibile di Federico Fellini” di Ignazio Majore a cura di Nino Sottile Zumbo.

ore 22:15 Tempo sospeso di Riccardo J. Moretti (pianoforte) e con Thierry Parmentier (performer)

ore 22:45 Micro-Macro Cosmo Performance musicale di Katia Pesti

Ospiti: Riccardo J Moretti, Thierry Parmentier, Luciano Carrino, Nino Sottile Zumbo, Katia Pesti

Serata dedicata al critico musicale Enrico Vita.

8 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 19:00 Open Space (Sala Consolo – Horcynus Orca) cortometraggi

ore 21:00 Arcipelaghi della visione – Cortometraggi “amati da Paolo Benvenuti” e dal Red Line Film

Festival

ore 22:30 Fahrenhait 451 (1966), di Francois Truffaut, 112’

Ospite: Paolo Benvenuti

10 AGOSTO Forte Petrazza, Messina

ore 20:00 Performance poetico-musicale di Giovanni Alibrandi e Gianni Fortunato

ore 21:00 Inaugurazione osservatorio astronomico di Forte Petrazza in collaborazione con

l’Associazione Gruppo Astrofili Messinesi

11 AGOSTO Novara di Sicilia piazzetta S. Antonio

ore 21:30 Io vedo installazione d’arte di Francesca Borgia (finissage)

Faisal Taher & Riccardo Gerbino in concerto

Ospiti: Faisal Taher, Riccardo Gerbino, Francesca Borgia

INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONI: 090.9032737

Per prenotare i laboratori educativi si prega di inviare un MESSAGGIO WHATSAPP

al numero 348.77.06.106.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30

