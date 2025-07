Antonio Mazzeo denuncia abusi e violazioni durante il fermo israeliano: le sue parole al rientro in Italia

Antonio Mazzeo è tornato a Messina dopo essere stato trattenuto in Israele insieme ad altri attivisti della nave umanitaria Handala, intercettata e sequestrata mentre cercava di portare aiuti a Gaza. Mazzeo, attivista, giornalista e professore messinese, è arrivato in Italia tramite un volo da Tel Aviv ed è stato accolto con grande attenzione e sollievo dopo giorni di preoccupazione per la sua sorte.

Il rientro è stato seguito con attenzione anche dalle istituzioni. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso soddisfazione per il ritorno e ha ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’impegno del governo italiano nel garantire un rapido rimpatrio. Basile aveva convocato una seduta urgente della giunta comunale e chiesto un consiglio comunale straordinario per sostenere l’azione diplomatica per la liberazione di Mazzeo e degli altri attivisti.

All’arrivo, Mazzeo è stato ascoltato dalla Polizia, e la sua vicenda ha suscitato ampio sostegno nella società civile messinese, che ha ribadito solidarietà e riconoscimento per il suo impegno nella missione di pace e diritti umani.

In sintesi, il ritorno di Antonio Mazzeo a Messina chiude una fase delicata di detenzione e accende un dibattito più ampio sulla libertà delle missioni umanitarie e il rispetto del diritto internazionale in contesti di conflitto.