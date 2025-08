Salvini accolto da contestazioni a Torre Faro: bagarre e tensioni sul Ponte

Matteo Salvini è arrivato oggi a Messina per celebrare il via libera al Ponte sullo Stretto, ma la sua trasferta è apparsa più una provocazione, una “bandierina” posta sui luoghi che secondo i suoi annunci, saranno a breve dei cantieri a cielo aperto. E poi un bacio tracotante all’indirizzo dei contestatori: ed ecco che la via circuito dinanzi al locale dove ha voluto incontrare la stampa, si è trasformata immediatamente in un palcoscenico di dissenso, rabbia e malcontento.

Proprio mentre il ministro delle Infrastrutture tentava di rivendicare i presunti benefici e lo “slancio epocale” rappresentato dall’opera, una trentina di attivisti No Ponte ha affollato la spiaggia accanto al noto ristorante scelto dai leghisti. Striscioni contro “l’infrastruttura inutile e dannosa”, cori di protesta e una contestazione che è esplosa in tutta la sua durezza non appena Salvini si è affacciato davanti ai cronisti. L’atmosfera si è fatta subito elettrica: il vicepremier, invece di raccogliere l’invito al dialogo, ha risposto mandando ironicamente un bacio ai manifestanti, gesto che ha innescato un ulteriore innalzamento dei toni. Gli attivisti hanno vissuto il gesto come l’ennesima provocazione “dall’alto del potere”, accusando Salvini di ignorare ancora una volta il grido di allarme di chi difende il territorio.

La cronaca della giornata al Grecale dà il quadro di una frattura insanabile: da una parte Salvini che, circondato solo dal suo entourage e dalla stampa, promette lavoro e progresso; dall’altra cittadini esasperati che urlano alla “devastazione ambientale”, pronti a impugnare la decisione anche davanti ai tribunali europei. In mezzo, un territorio che si vede sventolato come “trofeo” e non ascoltato nelle sue reali esigenze.

La visita di Salvini a Messina si è dunque trasformata nell’ennesima prova di forza, simbolo di un modo di governare che non accetta domande ma solo applausi, e che davanti al dissenso risponde con la provocazione anziché con il confronto.

