L’Associazione Adelaide Aglietta visita il carcere di Messina: un gesto di impegno e solidarietà

Lunedì 18 agosto una delegazione dell’associazione Aglietta di Torino e della Camera Penale di Messina, in collaborazione con Nessuno Tocchi Caino, visiterà la casa circondariale di Messina, accompagnando per l’occasione anche alcuni cittadini.

Il penitenziario messinese è stato nelle ultime settimane nelle prime pagine di cronaca, con il suicidio di Stefano Argentino e il tentato suicidio di un giovane salvato da un agente.

In concomitanza con altre analoghe iniziative in tutta Italia, lo scopo è verificare le condizioni di detenzione nel mese dell’anno forse più duro per la vita carceraria e mettere a contatto la società civile con una realtà conosciuta solo attraverso i media.

La delegazione incontrerà i media interessati, all’uscita della visita e per una breve conferenza stampa intorno alle ore 13.

