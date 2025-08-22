The Kolors attesi a Torre Faro: ecco le disposizioni per la viabilità

In occasione dell’evento musicale “The Kolors”, in programma stasera all’Arena di Capo Peloro, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto oggi, venerdì 22 agosto, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (dalle ore 14 di oggi sino alle 2 di domani, sabato 23), e di transito veicolare (dalle ore 16 di oggi sino alle 2 di domani), nelle seguenti strade: a) via Barresi; b) strada parallela ed a nord di via Barresi di collegamento tra le vie Fortino e Lanterna; c) via Fortino, nel tratto compreso tra via Barresi e piazzale Horcynus Orca. Istituito inoltre il divieto di sosta, con zona rimozione coatta (dalle ore 18 di oggi sino alle 2 di domani), sul lato destro, secondo il vigente senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo.

