FESTA DELL’UNITA’ dei circoli della zona tirrenica a Roccavaldina dal 5 all’8 settembre

Ambiente, Territorio, Sanità, Lavoro, Sviluppo, Pari Opportunità, Pace. Saranno questi i grandi temi della Festa dell’Unità di Roccavaldina, promossa dal Circolo PD Torregrotta-Valle Del Niceto e organizzata dai militanti del Partito Democratico, insieme con i Giovani Democratici e le Donne Democratiche, che si terrà dal 5 all’8 Settembre.

Tra gli ospiti Arturo Scotto (PD), Giuseppe Lupo (PD), Anthony Barbagallo (PD), Stefania Marino (PD), Giovanna Iacono (PD), Calogero Leanza (PD), Antonio De Luca (M5S), Pierpaolo Montalto (SI), Alessandra Minniti (AVS), i segretari dei sindacati e i rappresentanti di associazioni attivi sul territorio.

Confronto, quindi, ma anche eventi, musica, cinema, buon cibo e un torneo di Burraco, dedicato alla memoria della storica dirigente della sinistra Angela Bottari, che si svolgerà Sabato 6 Settembre.

“La Festa dell’Unità è il luogo del confronto, ma anche un’occasione per ritrovarci e mettere al centro le persone e il territorio. Abbiamo infatti costruito un calendario ricco di appuntamenti e attività, strutturato sui temi più urgenti da affrontare per puntare i fari sulle priorità della comunità tirrenica e proporre soluzioni ai problemi” spiega Nino Portaro, segretario del Circolo PD Torregrotta-Valle Del Niceto. “Il nostro territorio ha un disperato bisogno di essere attenzionato e sostenuto. Le politiche del governo centrale rischiano di impoverirlo sempre più, non solo economicamente. Il Partito Democratico è quotidianamente impegnato a difendere le comunità già fiaccate da problemi atavici e far emergere una proposta alternativa”. “Un tema che ci sta particolarmente a cuore e che sarà il filo conduttore della manifestazione – conclude Portaro – è la Pace, che non è semplicemente una parola, ma un imperativo per il quale vale la pena dare il massimo. Senza pace non c’è futuro!”

QUI il programma della Festa:

