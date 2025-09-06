Carabinieri, il colonello Falcone lascia il reparto operativo di Messina per il comando provinciale di Como

Dopo tre anni il Colonnello Francesco Falcone si accinge a lasciare il Comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, per assumere l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como.

Nell’occasione l’Ufficiale ha voluto salutare, ringraziandoli vivamente, i Carabinieri del Reparto Operativo di Messina, che hanno lavorato con grande impegno e abnegazione per il raggiungimento di importanti risultati. Negli ultimi giorni del suo incarico il Colonnello Falcone ha salutato i rappresentanti locali delle altre Istituzioni dello Stato presenti nel capoluogo e nella provincia, con cui ha lavorato in questo intenso periodo in modo proficuo e in sinergia. Le parole dell’Ufficiale sono anche di ringraziamento verso i rappresentanti degli organi di stampa, con i quali ha avuto il piacere di relazionarsi nel fornire la comunicazione istituzionale.

Il Colonnello era giunto a Messina nel settembre 2022, provenendo dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e ora si appresta ad assumere un importante incarico al comando dei Carabinieri della provincia di Como, arricchito sicuramente dell’entusiasmante esperienza professionale e umana maturata nella provincia peloritana, di cui conserverà sempre un bellissimo ricordo.

