Molla la stampella e cerca la fuga alla vista delle volanti, arrestato a Cristo Re

Usava la stampella per rompere i vetri delle auto in sosta e rubare. Nell’ambito dell’intensificata attività di controllo del territorio a Cristo Re disposta dal Questore di Messina Annino Gargano, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un reggino, sessantenne, colto nella flagranza del reato di furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato.

In particolare, nella nottata del 05.09.2025, su segnalazione al Numero Unico di Emergenza “112”, giungeva notizia di un soggetto il quale, avvalendosi dell’uso di una stampella, aveva danneggiato alcune macchine parcheggiate nei pressi del bar di Cristo Re.

Giunti repentinamente sul posto, grazie all’utilizzo dei dispositivi luminosi e sonori in uso agli equipaggi delle Volanti, il soggetto, intento a guadagnarsi la fuga, veniva prontamente individuato e fermato.

A seguito dell’immediata ricostruzione dei fatti si è avuto modo di appurare che il sessantenne, poco prima dell’arrivo degli operatori, aveva danneggiato i vetri di tre autovetture lì parcheggiate asportando, su due di queste, alcuni degli effetti personali dei rispettivi proprietari. Invero, la successiva attività di perquisizione, consentiva di rinvenire, oltre ad alcuni strumenti atti all’effrazione, debitamente sequestrati, anche alcuni degli effetti personali asportati, successivamente riconsegnati agli aventi diritto.

Dopo le formalità di rito, il sessantenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto al locale Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.

