Un altro grave incidente coinvolge un giovanissimo sul monopattino sulle strade di Messina

Ancora una volta la città di Messina è scossa da un grave incidente che vede protagonista un ragazzo molto giovane. Nella serata di ieri, nei pressi della rotatoria della Giostra, vicino alla sede dell’Amam, un tredicenne è rimasto ferito in seguito a una caduta da monopattino.

Le condizioni del ragazzino sono apparse subito molto serie, tanto da richiedere l’intervento immediato dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico. Il giovane è stato preso in carico in codice rosso pediatrico, segno della gravità della situazione.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre ai soccorritori, anche una pattuglia della polizia municipale incaricata di effettuare i rilievi necessari. Numerosi passanti e residenti si sono radunati, visibilmente allarmati dalla scena.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, potrebbero essere utilizzate le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza della zona, al fine di capire se si sia trattato di un incidente autonomo o se siano coinvolti altri mezzi.

La città di Messina si ritrova così con il fiato sospeso a poche ore dalla tragedia avvenuta sulla Litoranea nord, che ha già visto spezzarsi la vita di un giovane ventenne. Ancora una volta, la sicurezza dei giovanissimi sulle strade urbane si conferma un tema urgente e drammaticamente attuale.