Usura, arrestato un cinquantacinquenne messinese

I poliziotti della Squadra Mobile di Messina hanno individuato ed approfondito una grave condotta di usura commessa da un cinquantacinquenne messinese ai danni di una coppia di imprenditori, anch’essi messinesi.

In particolare, i due imprenditori – un uomo e una donna – trovandosi da tempo in serie difficoltà economiche, avevano chiesto in prestito denaro contante per poter far fronte alle proprie attività, ma il cinquantacinquenne, dapprima con fare gentile e successivamente in modo sempre più minaccioso, sfruttando lo stato di bisogno delle vittime, aveva preteso nel tempo la corresponsione, oltre che della quota capitale, di ingenti tassi di interesse, ben al di sopra della soglia stabilita dalla Legge.

A seguito degli accertamenti condotti dalla locale Squadra Mobile, gli investigatori hanno predisposto specifici servizi in prossimità del luogo dove gli imprenditori esercitavano la propria attività professionale, individuando il cinquantacinquenne mentre si allontanava subito dopo aver incassato da una delle due vittime una rata di interessi in contanti.

Colto in flagranza di reato, l’usuraio è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Messina Gazzi.

