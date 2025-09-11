Luigi Genovese nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti

Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), la società pubblica controllata dalla Regione Siciliana che gestisce il trasporto pubblico interurbano nell’isola. L’assemblea dei soci, su indicazione della Presidenza della Regione, ha deliberato oggi la nomina del nuovo vertice aziendale che subentra al dimissionario Alessandro Virgara, alla guida della società nell’ultimo anno.

Il nuovo presidente, figlio del già deputato Francantonio, “porterà avanti il piano di rilancio aziendale e l’implementazione dei progetti di rinnovamento della flotta e dei servizi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e qualità del trasporto pubblico regionale”, si legge nel comunicato ufficiale della Regione.

Il primo a commentare è Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S: “Schifani pensa di mettere una pezza alla sua incapacità di governare l’isola colmandola con le nomine politiche. Un modus operandi tipico delle destre che fa scappare le migliori intelligenze della nostra Isola ma accontenta le appartenenze politiche. Fra due anni quando andremo al governo affideremo le braccia operative della nostra Regione alle migliori intelligenze scegliendole per merito e non per curriculum politico”.

Luigi Genovese era stato eletto nella precedente legislatura, mentre nel 2022 aveva perso lo scranno di deputato a favore di Giuseppe Laccoto contro cui aveva fatto ricorso attraverso la giustizia amministrativa.

