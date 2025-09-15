Sicilia, nomine alla Regione: Codacons scrive a Schifani

Il Codacons, alla luce della notizia sulle 17 nuove nomine ai vertici di enti e organismi regionali, rivolge una lettera aperta al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ponendo un quesito semplice e diretto:

sono stati verificati curriculum, competenze e titoli di coloro che si apprestano a ricoprire questi incarichi?

Secondo l’associazione dei consumatori, la fiducia dei cittadini verso le istituzioni passa dalla trasparenza e dalla qualità delle scelte: la Sicilia non può permettersi incarichi distribuiti come “premi di consolazione”, ma ha bisogno di figure realmente qualificate, con titoli adeguati e competenze comprovate, capaci di gestire con responsabilità enti che incidono concretamente sulla vita della collettività.

Il Codacons ricorda che lo stesso Presidente Schifani ha recentemente dimostrato grande attenzione sul tema delle nomine, arrivando a impugnare davanti al TAR la designazione del presidente dell’Autorità portuale disposta dal ministro Salvini, proprio per presunte carenze di titoli e requisiti. È lecito attendersi, quindi, che quello stesso rigore venga applicato anche alle 17 nomine regionali: ogni candidato è stato sottoposto a un’accurata verifica di curriculum e competenze, oppure siamo di fronte all’ennesimo “nominificio” capace solo di alimentare sfiducia e disillusione?

Il Codacons conclude ribadendo che continuerà a vigilare affinché ogni nomina sia trasparente e basata su criteri di merito, perché gli enti regionali non diventino “posti di ristoro”, ma strumenti di efficienza, sviluppo e credibilità per la Sicilia.

