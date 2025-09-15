Polizia e CUAV rinnovano il “Protocollo Zeus”: 76 i “violenti” presi in carico

E’ stato rinnovato il “Protocollo Zeus” tra la Questura di Messina e l’Associazione Evaluna ente gestore del Centro per Uomini Autori di Violenza – CUAV Messina, sottoscritto dal Questore Annino Gargano e dalla Presidente Cettina Restuccia.

Dalla sottoscrizione del precedente protocollo d’intesa avvenuto nel settembre 2023, grazie alla salda rete interistituzionale creatasi è stato possibile prendere in carico da parte del CUAV ben 76 soggetti adulti, autori di atti di violenza di genere o domestica.

Significativi i risultati sinora raggiunti dall’attivazione del Protocollo; nello specifico, sono stati seguiti: 22 soggetti inviati dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Messina, 18 uomini attinti da ammonimento da parte del Questore, 27 uomini e 3 donne in regime di sospensione condizionata della pena ed infine 7 uomini su base volontaria.

Sono stati svolti percorsi sia individuali che di gruppo, con l’intento precipuo di contrastare il rischio di reiterazione e/o di recidiva, nonché di sensibilizzare i partecipanti rispetto ai pregiudizi ed alle credenze patriarcali che continuano ad influenzare il contesto culturale di appartenenza, oltre che di stimolare le capacità empatiche e l’intelligenza emotiva del maltrattante e di accompagnarlo in un percorso di responsabilizzazione.

“Esserci sempre” e “Crederci sempre” sono, rispettivamente, la parola d’ordine della Polizia di Stato e dell’Associazione Evaluna APS che, in piena condivisione di intenti ed obiettivi ed alla luce dei risultati finora conseguiti, intendono continuare a perseguire, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, l’eliminazione ovvero la riduzione del rischio di reiterazione di comportamenti violenti e abusanti nei confronti di donne e minori ed il riconoscimento del valore della partecipazione sociale e pacifica alla vita della comunità.

