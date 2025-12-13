Caronte & Tourist porta i Patagarri a Messina per un concerto gratuito: la musica e la solidarietà di “Onde Sonore” arrivano in Piazza Duomo

L’energia travolgente dei Patagarri, il gruppo swing–jazz finalista di X Factor 2024, arriva per la prima volta a Messina con un concerto gratuito offerto da Caronte & Tourist alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre, alle 21.00, in Piazza Duomo.

Nel sessantesimo anniversario del Gruppo Caronte & Tourist, la musica ha accompagnato tutto il percorso celebrativo. Dopo il successo del concerto estivo di Roy Paci all’Arena di Capo Peloro, il Gruppo, in collaborazione con il Comune di Messina, dona alla città un nuovo grande evento dal sapore natalizio.

Il concerto rientra nella rinnovata rassegna Onde Sonore, storica iniziativa musicale e benefica di C&T che per undici anni ha animato le navi in navigazione sullo Stretto. Da quest’anno Onde Sonore cresce, cambia scena e approda sulla terraferma, con l’obiettivo di abbracciare ancora più da vicino la comunità dello Stretto. Ciò che non cambia è quello che conta: musica di qualità e solidarietà.

La serata sarà infatti interamente dedicata alla raccolta fondi per la Lega del Filo d’Oro, una Fondazione che da oltre sessant’anni assiste, educa, riabilita e sostiene le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.

“Per noi la musica è da sempre il modo più autentico per unire le persone e sostenere chi ha bisogno”, dichiara Tiziano Minuti, Responsabile della Comunicazione e del Personale del Gruppo Caronte & Tourist. “Con questo nuovo appuntamento di Onde Sonore vogliamo creare una vera marea di emozioni e solidarietà, continuando a offrire alla città momenti di divertimento e condivisione”.

La serata si aprirà alle 21.00 con due giovani talenti che scalderanno il pubblico con il loro stile fresco e contemporaneo: Sergio Andrei, cantautore romano, e Basim, promettente artista siciliano.

A seguire saliranno sul palco i Patagarri: la band milanese che ha conquistato il pubblico di X Factor 2024 con il suo gipsy jazz ironico, energico e irresistibile. Dopo un tour estivo che ha energizzato i palchi di tutta Italia, il gruppo porta in scena un sound che mescola tradizione e contemporaneità, ispirandosi ai grandi della canzone italiana ed internazionale ma con un approccio originale e attuale. Il loro singolo più famoso, Caravan, è un inno alla libertà: un invito a prendere in mano la propria vita, inseguendo i propri sogni, senza paura di vivere ai margini.

A chiudere l’evento, il DJ set di Sarafine, cantautrice e producer calabrese vincitrice di X Factor 2023, che farà ballare l’intera piazza.

L’iniziativa, inserita nel cartellone natalizio del Comune di Messina, è completamente gratuita e accessibile fino a esaurimento posti (circa 5.000 persone).

