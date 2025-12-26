Capodanno a Messina e provincia: gli eventi e qualche consiglio

Messina e provincia salutano il 2025 con una ricca programmazione di eventi per Capodanno, tra concerti gratuiti in piazza, spettacoli teatrali e cenoni in location esclusive. Piazza Duomo si anima con il Radio Time 90 Dance Show, mentre il Teatro Vittorio Emanuele ospita un concerto formale il 1 gennaio.​

Eventi in Città

Piazza Duomo ospiterà il Radio Time 90 – Il Party Anni ’90 la notte del 31 dicembre, con DJ set, ballerini, animazione e hit dance fino a tarda notte, gratuito e aperto a tutti. Il Concerto di Capodanno al Teatro Vittorio Emanuele è in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 19:00, un evento ticketed per un inizio d’anno elegante. Le “MeraVille” nelle periferie come Villa Dante e Parco Aldo Moro prolungano le festività con animazioni per famiglie.​

Provincia e Resort

Nella provincia, opzioni per cenoni e veglioni abbondano: pacchetti tutto incluso al Borgo Musolino Country Resort, Borromeo Resort, Villa Imbesi e Velvet Luxury Club, con musica live, spumante e pernottamento da 190€ a notte. Location come Bambù Eventi e Shore propongono serate esclusive con DJ e performance per un Capodanno glamour. Milazzo e Taormina vicini offrono estensioni con passeggiate sul lungomare e viste sullo Stretto.​

Ma ecco qualche suggerimento pratico: Controlla i siti ufficiali del Comune per aggiornamenti su meteo e accessi; eventi centrali partono dal tardo pomeriggio del 31 con conto alla rovescia a mezzanotte. Prenota cenoni con anticipo, dato il boom di pacchetti hotel che includono pensione completa e animazioni. Per famiglie, privilegia piazze pedonali sicure come Piazza Cairoli, già calda dal Natale

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it