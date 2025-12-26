Messina nel 2025, bilanci di fine anno

Messina chiude il 2025 con l’amministrazione Basile che ha tracciato un bilancio positivo in conferenza stampa di fine anno, mentre le forze dell’ordine celebrano arresti record e la città si prepara alle amministrative con nuove dinamiche politiche.

Sicurezza e Giustizia

I Carabinieri hanno arrestato quasi 700 persone in provincia, denunciandone oltre 4.000, con operazioni contro mafia, immigrazione clandestina e caporalato, intensificando i controlli su 176 mila persone e 130 mila veicoli. Tragico il femminicidio di Sara Campanella, uccisa il 31 marzo vicino all’università, con l’assassino Stefano Argentino che si è suicidato in carcere ad agosto. Emergono anche estorsioni, come le videochiamate dal carcere al presidente di Confindustria Sicilia per 250 mila euro di pizzo.

Amministrazione e Servizi

Il sindaco Federico Basile ha evidenziato progressi in rigenerazione urbana, con acquisizioni come l’ex Ferrohotel per alloggi PNRR, l’Istituto Don Bosco per laboratori sociali e i padiglioni della ex Cittadella per coworking giovanile. Record per MessinaServizi al 61% di differenziata, vicina al 65%, e Atm; scuole antisismiche passate da 3 a 20 asili nido, digitalizzazione al 14° posto nazionale. Obiettivi 2026 includono Via Don Blasco e Pinqua per qualità dell’abitare.

Scandali e Politica

Sequestrati 2,5 milioni all’ex rettore Salvatore Cuzzocrea per peculato su rimborsi universitari tra 2019 e 2023. Il PD prepara l’alternativa per le amministrative, puntando su unità e programma partecipato entro febbraio 2026, mentre si annunciano elezioni del Consiglio Metropolitano. Basile auspica continuità fino al 2027, giudicando l’operato i cittadini.

Eventi Culturali

Nessun evento particolarmente “indimenticabile” sul fronte culturale, ma ricordiamo “E-state Messina 2025” che ha animato l’estate con concerti (tipo i Ricchi e Poveri), e naturalmente la Vara. Natale 2025 porta musica, street Christmas e 150 eventi periferici in Piazza Cairoli.

