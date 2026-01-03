Milazzo sotto shock: identificato il 47enne trovato morto nella baia del Tono

Milazzo piange Alessandro Insinga, il 47enne trovato morto stamane sulla spiaggia della Ngonia del Tono. La vittima, scomparsa da ieri secondo la denuncia dei familiari, è stata identificata poche ore dopo il macabro ritrovamento.​

Intorno alle 5:20, un gruppo di sportivi in allenamento ha avvistato il corpo semi-nudo sulla battigia, con solo una camicia a scacchi addosso, forse parte di un pigiama. Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, 118 e forze dell’ordine, che hanno trasferito la salma all’obitorio dell’ospedale di Milazzo per gli esami autoptici.​

Alessandro Insinga, nato nel 1977 e residente a Milazzo, era stato denunciato scomparso dai parenti il giorno prima. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dei risultati dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. Non emergono al momento ipotesi di reato, ma le autorità stanno verificando ogni dettaglio. Non escludendo anche che si possa essere trattato di un tragico gesto volontario.

