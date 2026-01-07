Tragedia sulla tangenziale di Messina: 79enne muore per malore alla guida

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Messina, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre era al volante. L’episodio, avvenuto intorno alle 10:10, ha provocato disagi significativi al traffico verso Palermo.​

Il dramma si è consumato poco dopo l’uscita del tunnel Telegrafo, in direzione Villafranca Tirrena, all’altezza del chilometro 15 della tangenziale. L’automobilista ha accusato un malore fatale, fermando il veicolo in corsia di sorpasso; nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato sul posto. La polizia stradale sta svolgendo accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.​

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo coinvolto. La circolazione in direzione Palermo ha registrato rallentamenti tra Giostra e Villafranca per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Al momento non risultano altri feriti o veicoli coinvolti direttamente nell’incidente.​

Si tratta di un episodio isolato legato a un malore, senza responsabilità esterne apparenti secondo le prime ricostruzioni. Le autorità continuano le verifiche per escludere ogni altra ipotesi, mentre la famiglia della vittima è stata avvisata. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in tangenziale, arteria spesso interessata da traffico intenso.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it