Filarmonica Laudamo: “Massimiliano Ferrati & I Fiati Di Venezia” al Palacultura l’11 gennaio

Domenica 11 Gennaio alle ore 18:00, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, la Filarmonica Laudamo presenta il prossimo concerto della stagione, che vedrà protagonista “Massimiliano Ferrati & I Fiati Di Venezia”, quintetto formato da: Massimiliano Ferrati (pianoforte), Marco Gironi (oboe), Vincenzo Paci (clarinetto), Marco Giani (Fagotto), Loris Antiga (corno). Musiche di Mozart, Danzi, Beethoven.

Il quintetto formato dal pianista Massimiliano Ferrati e dai quattro eccellenti strumentisti

de I fiati di Venezia presenta un programma dedicato ai quintetti per pianoforte e fiati di

Mozart, Beethoven e Danzi. Si tratta di pagine di ascolto non frequente ma di grande

interesse e bellezza, preziosa testimonianza di uno stile musicale che dal Settecento si

spinge fino al primo Romanticismo. Massimiliano Ferrati è pianista affermato nella scena

internazionale, vincitore di premi e riconoscimenti prestigiosi. Suona in sale importanti

come la Sala Verdi di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, sia in

recital che in formazioni cameristiche e anche come solista con l’orchestra. Ha inciso CD

con musiche di Mozart, Respighi e Martucci per le case discografiche Brilliant Classics e

Velut Luna. Nel 2026 pubblicherà le registrazioni delle composizioni per pianoforte e

fiati di Mozart, Beethoven e Danzi.

I Fiati di Venezia è uno dei rari gruppi strumentali formato da soli fiati. L’ensemble è nato dalla collaborazione dell’oboista Marco Gironi (già primo oboe del Teatro La Fenice) con il clarinettista Vincenzo Paci e il fagottista Marco Giani, entrambi prime parti dello stesso teatro, e con il cornista Loris Antiga, anche lui apprezzato strumentista dell’orchestra.

Il prossimo appuntamento della stagione concertistica della Filarmonica Laudamo

si terrà domenica 18 Gennaio, con Bruno Canino e Aiman Mussakhajayeva.

