Accoltellato dalla moglie a Natale, è stato dimesso dall’Ospedale Papardo

Un 55enne di Messina, ferito gravemente dalla moglie con un coltello da cucina il giorno di Natale, è stato dimesso oggi dall’ospedale Papardo in buone condizioni cliniche. La vicenda, partita da una lite familiare, ha tenuto col fiato sospeso la città per due settimane, culminando con lo scioglimento positivo della prognosi.​

Nella serata di Natale 2025, nella frazione di Faro Superiore, una donna di 49 anni ha accoltellato il marito al torace durante un acceso litigio, motivato da gelosia in un contesto di conflitti coniugali preesistenti. La lama ha reciso un’arteria e sfiorato il cuore, causando un versamento ematico nel pericardio e rendendo l’uomo in imminente pericolo di vita. La donna ha chiamato i soccorsi, ma è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio e rinchiusa nel carcere di Messina, con fermo convalidato dal Gip.​

Giunto in codice rosso intorno alle 20 al Pronto Soccorso del Papardo, il paziente è stato preso in carico dal dottor Giuseppe Allegra, che ha disposto immediati esami e una Tac . In Radiologia, la dottoressa Simona Caloggero ha rilevato la lesione cardiaca, allertando il team multidisciplinare: cardiologo Marco Cerrito, cardiochirurgo Fabrizio Ceresa e altri specialisti. Le condizioni sono precipitate, con instabilità emodinamica e intubazione da parte dell’anestesista Giuseppe Federico; Cerrito ha eseguito una pericardiocentesi d’urgenza in Emodinamica, aspirando 700 ml di sangue e re-infendolo per stabilizzarlo .​

Dopo l’intervento di soli 40 minuti, la pressione è risalita a 110 mmHg e il paziente ha mostrato immediata stabilizzazione, trasferito poi in terapia intensiva. Estubato il giorno successivo e con catetere rimosso poco dopo, il 55enne ha completato un decorso rapido, permettendo lo scioglimento della prognosi e le dimissioni l’8 gennaio 2026 . L’equipe del Papardo ha lodato l’approccio integrato che ha evitato il peggio.

